Kastamonu'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Kastamonu'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu

22.01.2026 14:31
Kastamonu'da düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu ve kaçak içki ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 83 litre etil alkol, 22 şişe sahte içki, 3 gram kenevir tohumu, 10 litre sahte içki, 5 alkol aroma kiti, 2 kurusıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında da iki ikamette arama yapıldı.

Aramada 3 bin 120 uyuşturucu hap, 11,09 gram sentetik uyuşturucu sıkılı tütün, 6,67 gram kokain ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 113 bin 843 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Kaçakçılık, Kastamonu, Güvenlik, Güncel

14:58
