Kastamonu'da komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 4 gözaltı - Son Dakika

Kastamonu'da komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 4 gözaltı

6 saat önce

Kastamonu'da, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 4 şüpheli yakalandı.

Kastamonu'da komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 4 gözaltı, System.String[]

Kastamonu'da, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 4 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ mensuplarının, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavının sorularını, öncesinde edindiği, sınavda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında komiserlik sınavında usulsüzlük, resmi belgede sahtecilik, kamu kurumlarını nitelikli dolandırıcılık suçlarından tespitleri yapılan ve meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı 4 şüpheli, ikametlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden saldırgan FETÖ iddialarını reddetti
Son Dakika: Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib çağrısı: Çatışmalar derhal son bulmalı Bakan Hulusi Akar'dan İdlib mesajı: ABD Patriot gönderebilir Yaptığı yardımlarla adını duyuran Robin Hood, bu kez Aksaray'da ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 00:04:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 4 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]