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Kastamonu'da mantardan zehirlenen iki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kastamonu'da mantardan zehirlenen iki kişi hayatını kaybetti

17.07.2021 17:22

Kastamonu'da mantardan zehirlenen iki kişi hayatını kaybetti Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de hastanede tedavi altına alındı.

Kastamonu'da mantardan zehirlenen iki kişi hayatını kaybetti

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Dilküşah Mahallesi Menderes Caddesinde ikamet eden Hasan Erbaş ile eşi Şerife Erbaş ve kızı Bahar Erbaş, dün akşam saatlerinde yemekte mantar yediler. Yemeğin ardından yatıp uyuyan aileden Bahar Erbaş, gece saatlerinde rahatsızlandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerinin çağrılması üzerine Bahar Erbaş, Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hasan Erbaş ile eşi Şerife Erbaş'ın öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Hasan Erbaş ile eşi Şerife Erbaş'ın cenazeleri, Tosya Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Bahar Erbaş'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kastamonu'da mantardan zehirlenen iki kişi hayatını kaybetti
Kastamonu'da mantardan zehirlenen iki kişi hayatını kaybetti
Kastamonu'da mantardan zehirlenen iki kişi hayatını kaybetti
Kastamonu'da mantardan zehirlenen iki kişi hayatını kaybetti
Kastamonu'da mantardan zehirlenen iki kişi hayatını kaybetti
Kastamonu'da mantardan zehirlenen iki kişi hayatını kaybetti
Kastamonu'da mantardan zehirlenen iki kişi hayatını kaybetti

Hasan Erbaş, Kastamonu, Mantar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da mantardan zehirlenen iki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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