Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da ormanlık alanda yangın çıktı
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Kastamonu'da ormanlık alanda yangın çıktı

7 dakika önce

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan orman yangını güçlükle kontrol altına alınabildi.

Kastamonu'da ormanlık alanda yangın çıktı, System.String[]

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan orman yangını güçlükle kontrol altına alınabildi.


Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Yalçın köyü Kadıköy Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yanına Cide Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Cide Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler müdahalede bulundu. Bölge halkının da destek verdiği yangın söndürme çalışmalarında orman yangını büyümeden kontrol altına alındı. - KASTAMONU

Kastamonu, Kadıköy, Cide, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:44 Kaynak: İHA
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