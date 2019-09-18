Kastamonu'da ormanlık alanda yangın çıktı
7 dakika önce
Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan orman yangını güçlükle kontrol altına alınabildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:44 Kaynak: İHA
Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan orman yangını güçlükle kontrol altına alınabildi.
Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Yalçın köyü Kadıköy Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yanına Cide Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Cide Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler müdahalede bulundu. Bölge halkının da destek verdiği yangın söndürme çalışmalarında orman yangını büyümeden kontrol altına alındı. - KASTAMONU
Liberya'da bir ilkokulda çıkan yangında 30 çocuk hayatını kaybetti Patlamanın ardından korkutan uyarı: Kimyasallar havaya salındı, cuma günkü yağmura dikkat! Aile boyu hırsızlık! Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı İmamoğlu: İBB, Mehmetçik Kûtulamâre dizisine 25 milyon TL aktarmış