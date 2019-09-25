Kastamonu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü
1 saat önce
Kastamonu'da, tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:24 Kaynak: AA
Kastamonu'da, tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Aydın Kurban'ın (28) kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, Cide ilçesine bağlı Yalçın köyünde kontrolden çıkarak devrildi.
Ağır yaralanan Kurban, kaldırıldığı Cide Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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