Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü
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Kastamonu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü

1 saat önce

Kastamonu'da, tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, System.String[]

Kastamonu'da, tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


Aydın Kurban'ın (28) kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, Cide ilçesine bağlı Yalçın köyünde kontrolden çıkarak devrildi.


Ağır yaralanan Kurban, kaldırıldığı Cide Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kastamonu, Aydın, Cide, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:24 Kaynak: AA
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