Kastamonu'daki meslek lisesinde 75 bininci oyuncağın üretilmesi pastayla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'daki meslek lisesinde 75 bininci oyuncağın üretilmesi pastayla kutlandı

05.10.2022 13:23

Kastamonu'da Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Mobilya Atölyesi'nde 75 bininci oyuncağı üretti.

Kastamonu'da Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Mobilya Atölyesi'nde 75 bininci oyuncağı üretti.

Okulda 21 öğretmen ve teknisyen öncülüğünde 32 öğrenci tarafından beş türde üretilecek 150 bin ahşap oyuncak, yıl sonuna kadar Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilecek. Üretilecek ahşap oyuncaklar, Türkiye genelindeki anaokullarında kullanılacak.

Atölyede 75 bininci oyuncağın üretilmesi dolayısıyla Kastamonu Valisi Avni Çakır ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu'nun katılımıyla pasta kesilip kutlama yapıldı.

Vali Çakır, burada yaptığı konuşmada, Taşmektep'in ahşap oyuncak üretiminde önemli yerde olduğunu söyledi.

Ahşap oyuncak üretiminin önem verdikleri bir çalışma olduğunu belirten Çakır, "Müthiş bir gururla izliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleriyle yaklaşık 18 milyon lira tutarında iş verilerek 20 Haziran'da imalat süreci başladı. İlk başta kafalarda soru vardı ama biz kendimize güveniyorduk. 2,5 ay geçmiş oldu. Yolu yarılamış olduk. Kalan kısmı en geç 2,5 ay içinde tamamlayıp yıl başına kalmadan teslim edeceğiz." dedi.

Okulda yapılan üretimin herkesi etkilediğini dile getiren Çakır, "Bu yaptığımız çalışma sadece Taşmektep'in değil, Mili Eğitim Bakanlığına bağlı yurt genelindeki mesleki ve teknik liselerin bundan sonraki çalışma periyodunu, öğrencilerimiz ve velilerimizin buraya bakışını etkileyecek çalışma olacak." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığının verdiği destekle yola çıkıldığına işaret eden Çakır, Bu daha başlangıç. Yeni siparişler de gelmeye başladı ama şu an önceliğimiz Bakanlığımızın siparişleri. Önceliğimiz Milli Eğitim Bakanlığımızın ana tedarikçisi olmak. Bu üretim aşaması, ufkumuzu çok genişletti." diye konuştu.

Vali Çakır, daha sonra üretim aşamaları hakkında Bahçacıoğlu ve öğrencilerden bilgi aldı.

YORUMLAR
500
Milli Eğitim Bakanı Özer 'Mesleki Eğitim ve İstihdam Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması Milli Eğitim Bakanı Özer 'Mesleki Eğitim ve İstihdam Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2)
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Kastamonu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'daki meslek lisesinde 75 bininci oyuncağın üretilmesi pastayla kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:33 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan AEK Larnaca değerlendirmesi: Fiziksel olarak güçlü oyun sergilemek istiyoruz
16:02 Otomotiv Distribütörleri Derneği açıkladı! İşte eylül ayında en çok satılan araba markaları...
15:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan yalanlamadı! İşte erken seçim için dillendirilen tarih...
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme başladı
15:42 Ahmet Davutoğlu'ndan Selahattin Demirtaş kararı! Şikayetini geri aldı
15:41 Adana'da borç tartışması kanlı bitti! Yeğene sıkılan kurşunlar amcayı vurdu
15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' çağrısına HDP'den cevap: Yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız
15:38 "İlk öğrendiğim din Hristiyanlıktı" diyen şarkıcı Bayhan'dan dikkat çeken sözler: Beni rahibeler büyüttü
15:04 Süleyman Demirel'in efsane fotoğrafı! Rahatsız olması beklenirken ödüllendirmişti
14:13 Habermetre, dünyanın en büyük ticari araç fuarı IAA Transportation 2022 medya yansımalarını raporladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 17:23:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'daki meslek lisesinde 75 bininci oyuncağın üretilmesi pastayla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement