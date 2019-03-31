Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Toplam 20 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 4'ünde AK...

Kastamonu'da Toplam 20 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 4'ünde AK...

44 dakika önce

Resmi olmayan sonuçlara göre Kastamonu'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Abana - Yunus Akgül - AK PartiKüre - Salih Turan - AK PartiPınarbaşı - Şenol Yaşar - AK PartiŞenpazar - Cem Çınar - AK Parti.

Kastamonu'da Toplam 20 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 4'ünde AK..., System.String[]
Resmi olmayan sonuçlara göre Kastamonu'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Abana - Yunus Akgül - AK Parti

Küre - Salih Turan - AK Parti

Pınarbaşı - Şenol Yaşar - AK Parti

Şenpazar - Cem Çınar - AK Parti

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:57 Kaynak: AA

AK Parti, Yunus Akgül, Abana, Kastamonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Bitlis'te AK Parti Adayı Nesrullah Tanğlay Birinci Oldu İşte Yarışın Başa Baş Geçtiği İller Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 20:41:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Toplam 20 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 4'ünde AK...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]