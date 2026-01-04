Kastamonu\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kastamonu'da otomobil ile cipin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
M.C'nin kullandığı otomobil, Kastamonu-Taşköprü kara yolu Dereköy mevkisinde aynı yönde seyreden D.T'nin kullandığı ciple çarpıştı.
Kazada cipte bulunan N.D, K.E.D. ve E.D. yaralandı.
Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılar tedavi altına alındı.
