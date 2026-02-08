Kastamonu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Taşköprü ilçesinden Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezine giden M.Ö. idaresindeki 61 RK 565 plakalı otomobil, Beşdeğirmenler mevkisinde refüje çarptı.
Kazada, araçta bulunan A.Ö, F.Ö. ve M.G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
