Kastamonu'da Trafik Kazası: Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
Kastamonu'da Trafik Kazası: Sanığa Hapis Cezası

05.02.2026 12:20
Kastamonu'da trafik kazasında bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda sanık 2 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

Kastamonu'da, kullandığı kamyonetin otomobille çarpışıp devrilmesi sonucu bir kişinin öldüğü kaza nedeniyle yargılanan sanık, 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklu yargılanan sanık T.Y. ile kazada ölen İsmail Koç'un yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık T.Y, duruşmadaki savunmasında, İsmail Koç'un yakın arkadaşı olduğunu belirterek, "O gün birlikte alkol aldık. Araç kullanmak istemedim, şoför çağıralım dedim ancak kendisinin ısrarı üzerine yola çıktık. Tali yoldan ana yola çıkmak isterken ana yoldan gelen araç bize çarptı. Emniyet kemerim takılıydı. İsmail'e de kemerini takmasını söylemiştim. Olay nedeniyle üzgünüm." dedi.

Tanık İ.E. de olay günü sanığın kendisini aradığını anlatarak, "Kendisinin alkollü olduğu için araç kullanmak istemediğini söyledi. Ben gelmeden kazanın gerçekleştiğini duydum." ifadesini kullandı.

İsmail Koç'un eşi ise sanıktan şikayetçi olduğunu kaydetti.

T.Y'yi 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, tutuklu bulunduğu süre nedeniyle sanığın tahliyesine hükmetti. Mahkeme, ayrıca sanığın sürücü belgesinin 1 yıl süreyle geri alınmasına da karar verdi.

Kastamonu-İhsangazi kara yolunda 15 Aralık 2025'te T.Y'nin kullandığı kamyonet bir otomobille çarpışıp devrilmiş, kamyonette bulunan İsmail Koç olay yerinde hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan T.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Trafik, Güncel

