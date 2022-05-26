Kastamonu'da Türk Mutfağı Haftası'nda "kara çorba" ikram edildi

Kastamonu'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara coğrafi işaretli kara çorba ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde, Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde Nasrullah Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte Pınarbaşı Belediye Başkanlığınca hazırlatılan kara çorba vatandaşlara ikram edildi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, gazetecilere, kara çorbanın coğrafi işaretli olduğunu belirtti.

Çok anlamlı bir etkinlikte bir araya geldiklerini ifade eden Yaşar, "Kara çorbamız bizim doğada kendi halinde yetişen kızamık bitkisinin 14-15 saat kaynatılması ile elde edilen marmelat, köy tavuğu veya köy hindisinin harmanlanmasıyla ortaya çıkan bir tat. Herkesin çok sevdiği bu çorbayı burada ikram ediyoruz." dedi.

Pınarbaşı'nın doğa turizminde öncü ilçelerden olduğunu vurgulayan Yaşar, "Pınarbaşı sadece coğrafi işaretli kara çorbası ile değil doğa turizmi noktasında da Kastamonu'da lokomotif konumuna gelmiş bir ilçedir. İlçemiz içinde 3 kilometrelik yürüyüş yolu bulunan Horma Kanyonu, dünyanın derinlikte en büyük ikinci kanyonu olan Valla Kanyonu ve Ilıca Şelalesi ile artık kendini gösteren ve Kastamonu'nun dünyaya açılan penceresi konumundadır." diye konuştu.

Programa Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Fahrettin Şenoğlu,??????? AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü ve vatandaşlar katıldı.