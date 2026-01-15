Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında, İstanbul bağlantılı 10 şüpheliye yönelik Araç ilçesindeki 12 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 466 gram sentetik uyuşturucu, 860 gram sentetik uyuşturucu katkılı tütün, 253 sentetik ecza hapı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 88 bin 100 lira, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 19 cep telefonu ve 15 sim kart ele geçirildi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.