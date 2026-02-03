Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında teknik ve fiziki takibin ardından kentte bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 uyuşturucu madde öğütme aparatı, 3 paket sigara sarma kağıdı, 3 cep telefonu, 2 SIM kart ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
