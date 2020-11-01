Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu'nun Abana ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Abana İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince uyuşturucu imal ettiği ve ticaretini yaptığı öne sürülen A.T'nin adresine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlının üst aramasında ve ikametgahında hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği, yaklaşık bin 700 gram kubar esrar, 20 kök kenevir bitkisi ve 500 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

A.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.