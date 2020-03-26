Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu'nun Abana ilçesinde üzerinde ve evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu madde kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan operasyonda M.A'nın (30) üzerinde ve evinde yapılan aramada 78 uyuşturucu hap ile satışa hazır halde 10 adet 25 gram bonzai maddesi ele geçirildi.



Gözaltına alınan M.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.