Kastamonu\'da Uyuşturucu Sanığı Tahliye Edildi

30.01.2026 18:08
Sokakta baygın halde bulunan E.A., evinde uyuşturucu bulunduğu için tutuklanmış, sonra tahliye edilmiştir.

Kastamonu'da sokakta bilinci kapalı şekilde bulunan ve evinde uyuşturucu madde bulunduğunu söylemesi üzerine tutuklanan sanık tahliye edildi.

Olay, Kastamonu'da il merkezinde 29 Nisan 2025 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bilincini kaybetmiş bir kişinin bulunduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Baygın halde bulunan E.A.'nın beyanı doğrultusunda, Kastamonu merkezdeki evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A. tutuklandı.

Olayın ardından E.A. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçlarından davada açıldı. Davanın ikinci celsesinde sanık, avukatı ve tanıklar hazır bulundu. Duruşmada kendisini savunan E.A., "Uzun yıllardır uyuşturucu kullanıyorum. Madde masraflarını karşılayabilmek için internet üzerinden ayakkabı satışı yaptım ancak bu gelir yeterli olmadı. Bu nedenle uyuşturucu temin ederek benimle irtibata geçen kişilere verdim. Yaşananlardan dolayı çok pişmanım. Yaklaşık 8 aydır tutukluyum ve bu süreçte uyuşturucudan uzaklaştım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Tanık polis memuru İ.K. ise, "Sanık, evinde uyuşturucu madde bulunduğunu bize kendisi söyledi. Tam olarak kendinde değildi. Adresi de sanığın kendi beyanı üzerine tespit ettik" diye konuştu.

Tanık polis memuru K.K. ise, "Uyuşturucu kullanan bir şahıs olduğu yönündeki ihbar üzerine sanığın bulunduğu konuma gittik. Kendisi iyi olmadığını, halüsinasyonlar gördüğünü ve evinin karşıda olduğunu söyledi. Evinde uyuşturucu madde bulunduğunu beyan etti. Savcıya bilgi verilmesinin ardından talimatla evinde arama yapıldı ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Evin adresini sanık kendisi tarif etti" ifadelerini kullandı.

Tanık beyanlarıyla ilgili savunma yapan E.A., "Beni bulduklarında evimi ve evimde bulunan uyuşturucu maddeyi ben söyledim. Etkin pişmanlık hükümleri uyarınca hakkımda ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Cumhuriyet savcısının mütalaasını açıklamasının ardından, mahkeme heyeti, Türk Ceza Kanunu'nun 192/1 ve 223/4-a maddeleri gereğince atılı suçtan ceza verilmesine yer olmadığı belirtilerek tahliyesine karar verdi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

