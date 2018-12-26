Son Dakika Haberleri: Kastamonu'daki Cinayet Davasında Karar Çıktı

Kastamonu'daki Cinayet Davasında Karar Çıktı

26 dakika önce

Kastamonu'da, 16 yaşındaki çocuğu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılan sanık 11 yıl hapis cezası aldı.

Kastamonu'daki Cinayet Davasında Karar Çıktı, System.String[]
Kastamonu'da, 16 yaşındaki çocuğu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılan sanık 11 yıl hapis cezası aldı.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Erhan Kula (18) ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Öldürme kastıyla hareket etmediğini belirten Kula beraatini talep etti.

Mahkeme heyetince Ali Osman Duvarcı'yı öldürdüğü iddiasıyla 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanığa, yanında bıçak bulundurduğu gerekçesiyle de 6 ay hapis cezası verildi.

Olay

Kastamonu'da 28 Temmuz 2017'de, oto yıkamacıda çalışan Erhan Kula ile kafede garson olarak çalışan 16 yaşındaki Ali Osman Duvarcı arasında tartışma çıkmış, Kula, bıçakla Duvarcı'yı yaralamıştı. Ağır yaralanan Ali Osman Duvarcı, Kastamonu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:18 Kaynak: AA

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