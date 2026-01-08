Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi - Son Dakika
Yaşam

Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi

Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
08.01.2026 22:58
Kastamonu Havalimanı'nda görev yapan bir tekniker Ağustos 2025'te ardında not bırakarak canına kıydı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sonucunda takibe alınan tefeci şebekesi 4,5 ay sonunda çökertildi ve 9 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu Havalimanı'nda görevli tekniker F.Y., 18 Ağustos 2025 tarihinde canına kıydı. F.Y., acı olaydan önce kendisini intihara sürükleyen olaylarla ilgili bir not bıraktı.

ŞEBEKE 4.5 AY TAKİP EDİLDİ

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tekniker F.Y.'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, tefecilik yapan şebekeyi takibe aldı. 4,5 aylık teknik takip ve çalışmalar neticesinde, tefecilik yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen 11 farklı adreste eş zamanlı arama yapıldı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak", "tefecilik" ve "tehdit" suçlarını işleyen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda dijital materyal, POS cihazı, nakit para ve altın ele geçirildi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.G., C.G., O.Y., İ.G., E.Y., G.Y., T.G., U.Ü. ve E.Y. sağlık kontrolünden geçirilerek Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 9 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA/ İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Neco3955 Neco3955:
    sadece bumu belkide ne kadar insanlar geçim sıkıntısından borçlarından dolayı bunların eline düşmüş durumdadır. 10 1 Yanıtla
  • Mehmet Demirci Mehmet Demirci:
    Kumardan içkiden uzak duralım 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
