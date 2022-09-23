Gönüllü gençler, Cide Müftülüğü koordinesinde Ahilik Haftası dolayısıyla ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunarak, "Ahilik öğüdü" afişi ve "Osmanlı şerbeti" hediye etti.

Kaynak: AA

Kastamonu, Cide, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da gençler esnafa 'Ahilik öğüdü' afişi ve 'Osmanlı şerbeti' dağıttı - Son Dakika

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