Kastamonu'da gençler esnafa "Ahilik öğüdü" afişi ve "Osmanlı şerbeti" dağıttı - Son Dakika
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Kastamonu'da gençler esnafa "Ahilik öğüdü" afişi ve "Osmanlı şerbeti" dağıttı

23.09.2022 18:16
Kastamonu'da gençler esnafa "Ahilik öğüdü" afişi ve "Osmanlı şerbeti" dağıttı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde gençler, esnafa "Ahilik öğüdü" afişi ve "Osmanlı şerbeti" dağıttı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde gençler, esnafa "Ahilik öğüdü" afişi ve "Osmanlı şerbeti" dağıttı.

Gönüllü gençler, Cide Müftülüğü koordinesinde Ahilik Haftası dolayısıyla ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunarak, "Ahilik öğüdü" afişi ve "Osmanlı şerbeti" hediye etti.

Ahi Evran Veli'nin esnafa öğütlerini içeren afişleri takdim eden gençler, esnafa "hayırlı işler" dileyerek ziyaretlerin devam edeceğini söyledi.

Gönüllü gençlerden Mikail Gürdal, ahilik felsefesinin tüm esnafa örnek olması gerektiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Kastamonu, Cide, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da gençler esnafa 'Ahilik öğüdü' afişi ve 'Osmanlı şerbeti' dağıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da gençler esnafa "Ahilik öğüdü" afişi ve "Osmanlı şerbeti" dağıttı - Son Dakika
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