Kastamonu'nun Pınarbaşı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...
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Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Şenol Yaşar kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:00 Kaynak: AA
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