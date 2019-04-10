Kastamonu Taş Baskısı Makedonya'da İlgi Gördü

Kastamonu Üniversitesi
tarafından Makedonya
'da açılan sergide, Kastamonu taş baskısı tanıtıldı.
Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Grafik Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Elif Tarlakazan ve Araş. Gör. Cihan Canbolat tarafından Erasmus
programı kapsamında Makedonya'nın Üsküp
kentinde bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.
Dr. Öğr. Üyesi Elif Tarlakazan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Makedonya'daki etkinlik kapsamında " Türkiye
'den Makedonya'ya Mektuplar" posta sanatı ve "Makedonya Hatıra Pulları" pul tasarım sergisi açtıklarını söyledi. Posta
sanatının mektup zarfı üzerinde alıcı ve gönderici bilgileri, damga veya posta pulunun yer aldığı her tür teknikle yapılabilen bir sanat türü olduğunu anlatan Tarlakazan, "Bu sergide Türk ve Makedon kültürünün tarihi güzellerini posta zarfı üzerinde dijital teknik kullanarak uyguladık." dedi.
Makedon'ya gezisi kapsamında Türk kültürünü tanıttıklarını aktaran Tarlakazan, "Açtığımız sergilerin yanı sıra kültürümüzü de tanıtma fırsatı bulduk. Konuklarımıza taş baskı hakkında bilgi verdik. Büyük ilgi gören etkinlikte konuklar, Kastamonu'dan getirilen taş baskı kalıplarıyla kumaş ve bez çantalar üzerine baskı uygulamaları gerçekleştirdi. Konuklarımız tarafından bu teknik oldukça ilgi gördü." diye konuştu.