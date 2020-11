Kastamonu Valisi Avni Çakır: "Kovid-19'un makul seviyelere indirilmesi muhtarlarımızın desteğiyle oldu" - Son Dakika

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede muhtarların yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, "Kovid-19'un özellikle pik yaptığı temmuz-ağustos aylarından sonra nispeten makul seviyelere indirilmesi muhtarlarımızın büyük desteğiyle oldu." dedi.

Vali Çakır, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu ve yönetimini ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Muhtarların vatandaşa ulaşma ve taleplerin iletilmesinde büyük rolü olduğunu vurgulayan Çakır, "Bizler elbette ki elimizden geldiğince sahada her noktaya ulaşmaya çalışıyoruz ama takdir edersiniz ki hem Türkiye'de yerleşim yerlerine, hele hele Kastamonu'da olduğu gibi dağınık yerleşim yerlerinin tamamına nüfuz etmemiz mümkün değil. İşte bu noktada muhtarlarımız bizim görev noktasında en büyük destekçilerimiz, görev arkadaşlarımız, hizmet arkadaşlarımız." diye konuştu.

Muhtarların Kovid-19 sürecinde de aktif rol oynadığına işaret eden Çakır, şunları söyledi:

"Yaz aylarında merkezde de bir nüfus artışı oldu ama köylerimizdeki nüfus artışı çok daha fazlaydı. Dışarıdan gelen misafirlerimizin ikamet yerlerine baktığımızda, ilçelerimiz daha ağırlıklı ve köylerimiz oldu. 1054 köy, 3 bin 600 üniteye kolluk kuvvetlerinin yetişmesi mümkün değil. Bazı köylerimizin 15-20 mahallesi mevcut. Dolayısıyla burada en büyük yardımcımız muhtarlarımız. Yörenin kültürünü, örfünü, adetini, insan ilişkilerini en iyi burada yaşayan insanlar biliyor, dolayısıyla muhtarlarımız biliyor. Bu süreçte muhtarlarımızı aktif şekilde kullanmaya çalıştık. Kovid-19'un özellikle pik yaptığı temmuz-ağustos aylarından sonra nispeten makul seviyelere indirilmesi muhtarlarımızın büyük desteğiyle oldu. Muhtarlarımıza Kovid-19 ile mücadelede verdikleri destek için teşekkür ediyorum. İnşallah bu mücadeleyi başarılı yürüteceğiz ve galip geleceğiz."

Yapıcıoğlu ise Vali Çakır'ın Kovid-19 sürecinde gece gündüz çalıştığını dile getirerek, "Valimiz bu süreçte kendileri de koronavirüse yakalandı, haklarını helal etsinler. Bizler her zaman devletimizin yanındayız, valimizin emrindeyiz. Memleket bizim, vatan bizim. Her daim her sahada görev almaya hazırız." diye konuştu.

Yapıcıoğlu, Vali Avni Çakır'ı derneğin onursal başkanı ilan etti.