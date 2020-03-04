KASTOB'dan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
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KASTOB'dan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

6 saat önce

Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (KASTOB) Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (KASTOB) Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Üsküdar İskele Meyadanı'nda bir araya gelen KASTOB üyeleri, "Türkiye Tek Yürek, Ordu Millet El Ele Bahar Kalkanı Harekatı'nı Destekliyoruz" pankartı açarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye slogan attı.

KASTOB Yönetim Kurulu adına basın açıklamasını okuyan Nurettin Turan, İdlib'de yapılan saldırının Türkiye'nin sabrını taşırdığını anlattı.

Ülke sınırlarına kadar dayanan yıkım ve vahşete sessiz kalmayacaklarını dile getiren Turan, Suriye'den sonra hedefin Türkiye olduğunu savundu.

Turan, Türkiye'nin ayrışmaları topluma empoze etmeye ve insanları birbirine düşürmeye gayret edenlerin oyununa gelmediğini ve gelmeyeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonuna bağlı 23 vilayetin federasyonları ve bunlara bağlı bin 650 dernek ve 1 milyon 375 bin üyenin ortak kararıyla Bahar Kalkanı Harekatı'nı, kahraman Türk ordumuzu ve devletimizi desteklediğimizi, bu uğurda yapılması gereken ne varsa yapmaktan, gerek olursa canımızı vermekten çekinmeyeceğimizi Türk ve dünya kamuoyuna gururla duyuruyoruz."

KASTOB'dan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Bahar Kalkanı Harekatı, Karadeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:52 Kaynak: AA
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