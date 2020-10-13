Katar, 2027 itibarıyla yıllık 126 milyon ton LNG üretmeyi planlıyor - Son Dakika

Katar, 2027 itibarıyla yıllık 126 milyon ton LNG üretmeyi planlıyor

13.10.2020 01:47
Katar, 2027 itibarıyla yıllık 126 milyon ton LNG üretmeyi planlıyor, System.String[]

Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Qatar Petroleum'un CEO'su Saad bin Şeride el-Kabi, 2027 itibarıyla yıllık sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini 126 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Qatar Petroleum'un CEO'su Saad bin Şeride el-Kabi, 2027 itibarıyla yıllık sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini 126 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Kabi, Japonya'da düzenlenen 9. LNG Üreticileri ve Tüketicileri Konferansı'na videokonferans yöntemiyle katıldı.

Kabi, konuşmasında ülkenin doğal gaz kaynaklarını geliştirmek ve dünyadaki LNG zincirinde lider olmak için çabaladıklarını, bu amaçla da 2027 itibarıyla yıllık LNG üretimini 126 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Kabi, daha fazla büyüme ve refah için LNG üreticileri ve tüketicileri arasındaki iş birliğinin önemine işaret etti.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hem can kayıplarına hem de ülkelerin arzu ettiği refah ve kalkınmayı gerçekleştirememelerine neden olduğunu belirten Kabi, bu zor zamanlarda Katar'ın ürettiği LNG'nin dünya pazarlarına akmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

BP 2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu'na göre Katar, geçen yıl dünyada en fazla LNG ihraç eden ülke olmuştu.

Japonya, Enerji, Katar, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Katar, 2027 itibarıyla yıllık 126 milyon ton LNG üretmeyi planlıyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Karabağ'da ateşkesi ihlal edip sivilleri katleden Paşinyan'dan küstah sözler: Türkiye olmasaydı savaş başlamazdı Ünlü şarkıcı Ferman Toprak'ın eşine şiddet uyguladığı iddia edildi Binlerce kişi kontrollü bir ortamda koronavirüse yakalanmak için gönüllü oldu Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi
İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal ayrılınca ana haber bülteni için ilk kendisine teklif yapıldığını söyledi İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal ayrılınca ana haber bülteni için ilk kendisine teklif yapıldığını söyledi         
00:46
Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu         
23:50
Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi         
22:40
Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı         
20:39
Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş         
20:15
Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi         
19:15
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti         
12:18
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
"Korona ölümleri gizleniyor mu" iddiasına mezarlık kayıtlarındaki rakamlar son noktayı koydu         
09:40
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 01:58:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Katar, 2027 itibarıyla yıllık 126 milyon ton LNG üretmeyi planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei