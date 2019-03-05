Son Dakika Haberleri: Katar'da İslam Dönemine Ait En Eski Arkeolojik Keşif

Katar'da İslam Dönemine Ait En Eski Arkeolojik Keşif

1 saat önce

Katar'da erken İslam dönemine ait bölgenin en eski arkeolojik sahası keşfedildi.

Katar'da İslam Dönemine Ait En Eski Arkeolojik Keşif, System.String[]
Katar'da erken İslam dönemine ait bölgenin en eski arkeolojik sahası keşfedildi.

Katar Müzeler Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "Katar'daki Londra Üniversitesi Akademisi (ULC) iş birliğiyle ülkenin batısındaki Yugbi bölgesinde yürütülen kazı çalışmaları sonucu erken İslam dönemine ait bölgenin en eski arkeolojik sahası keşfedildi." denildi.

Sasaniler döneminin sonlarına denk gelen M.S. 538-670 yıllarında inşa edildiği düşünülen sahada, halen ayakta kalmış mimari kalıntıların Emevi dönemine (M.S. 661-750) dayandığı ifade edildi.

Sahada bulunan kalıntılar arasında M.S. 7. ve 8. yüzyıllara ait seramik malzemeler ile erken İslam dönemine ait cam kalıntılar, metaller, taş kaplar ve av aletlerinin bulunduğu aktarıldı.

Bu arkeolojik keşfin, Katar Müzeleri ile Katar'daki ULC arasında "Kalabalık Çöl" ismiyle 3 yıl önce başlatılan ortak proje çerçevesinde gerçekleştiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:13 Kaynak: AA

Londra Üniversitesi, Katar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erzurumspor'un Golcü Oyuncusu Rashad Muhammed Ameliyat Edildi DSP'den Aday Olan Eski HDP'li Celal Doğan: Erdoğan'la İyi İkili Olacağız

Erdoğan'dan Kendisine Forma Gösteren Vatandaşa Güldüren Cevap: Ben Forvet Oynadım Trump'tan Kongre'nin Suriye Mektubuna "Yüzde Yüz Katılıyorum" Notu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 23:36:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Katar'da İslam Dönemine Ait En Eski Arkeolojik Keşif
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]