Katar'dan Uluslararası Hukuk Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Katar'dan Uluslararası Hukuk Vurgusu

07.12.2025 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar Bakanı Misned, çatışma bölgelerinde insancıl hukuka saygının önemini vurguladı.

Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Meryem el-Misned, çatışma bölgelerinde uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Misned, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 23. Doha Forum kapsamında düzenlenen "Savaşlarda Adalet ve İnsanlık: Küresel İnsancıl Hukuk Girişimi" panelinde konuştu.

Özellikle savaş ve çatışma yaşanan bölgelerde uluslararası insancıl hukukun önemine ve etkin şekilde uygulanması gerektiğine dikkati çeken Misned, "Çatışma bölgelerinde uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmeli." dedi.

Misned, insancıl hukukun korunmasının, sivillerin güvenliği ve insan onurunun muhafazası açısından vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Bakan Misned, forum kapsamında gerçekleştirilen "Krizlerde Onuru Yeniden Kazanmak: Yenilikçi İnsani-Mali İşbirliği Modelleri" başlıklı panelde de bir konuşma yaptı.

Burada yaptığı konuşmada Misned, "Bugün burada göremediğimiz o yüzleri aklımızda tutmalıyız. Onlar sadece hayatlarını ve onurlarını koruyacak bir yol arayan, acı verici örneklerdir." ifadelerini kullandı.

Artan küresel insani krizlerin "geleneksel yardım anlayışını aşan, insanın kendi ayakları üzerinde durmasını güçlendiren yeni yaklaşımlar gerektirdiğini" vurgulayan Misned, sözlerini şöyle tamamladı:

"Savaş bölgesindeki bu insanlar bizim pusulamızdır. Tüm insani politikalarımızın merkezinde onlar var. Hayatı, onuru ve saygıyı önceleyen yeni bir insani model için birlikte çalışmalıyız. Bu modelde çatışma bölgesindeki insanlar, insani sistemin odağı olmalıdır."

Doha Forum 2025

Bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı saygın bir diplomasi forumu olan Doha Forumu, bu yıl "Adalet Harekete Geçiyor: Vaatlerden İlerlemeye" temasıyla düzenleniyor.

Foruma, devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, uluslararası kuruluşların üst düzey yetkilileri, düşünce kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve uzmanlar katılıyor.

Bu yılki foruma, 150'den fazla ülkeden 6 binden fazla kişinin katılım gösteriyor.

Doha Forum'un Global İletişim ortakları arasında Anadolu Ajansı (AA) içerik ortakları arasında ise Antalya Diplomasi Forumu (ADF) yer alıyor.

Doha Forum, paydaşların bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmasına ve dünyadaki krizlere çözüm önerisi sunmasına ortam sunmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Güncel, Hukuk, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar'dan Uluslararası Hukuk Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunda 10 gözaltı Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var

09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı
09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar MHP son 25 yılın en düşüğünde
Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde
09:08
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 10:02:58. #7.12#
SON DAKİKA: Katar'dan Uluslararası Hukuk Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.