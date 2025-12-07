Katar'dan Uluslararası Hukuk Vurgusu

Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Meryem el-Misned, çatışma bölgelerinde uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Misned, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 23. Doha Forum kapsamında düzenlenen "Savaşlarda Adalet ve İnsanlık: Küresel İnsancıl Hukuk Girişimi" panelinde konuştu.

Özellikle savaş ve çatışma yaşanan bölgelerde uluslararası insancıl hukukun önemine ve etkin şekilde uygulanması gerektiğine dikkati çeken Misned, "Çatışma bölgelerinde uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmeli." dedi.

Misned, insancıl hukukun korunmasının, sivillerin güvenliği ve insan onurunun muhafazası açısından vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Bakan Misned, forum kapsamında gerçekleştirilen "Krizlerde Onuru Yeniden Kazanmak: Yenilikçi İnsani-Mali İşbirliği Modelleri" başlıklı panelde de bir konuşma yaptı.

Burada yaptığı konuşmada Misned, "Bugün burada göremediğimiz o yüzleri aklımızda tutmalıyız. Onlar sadece hayatlarını ve onurlarını koruyacak bir yol arayan, acı verici örneklerdir." ifadelerini kullandı.

Artan küresel insani krizlerin "geleneksel yardım anlayışını aşan, insanın kendi ayakları üzerinde durmasını güçlendiren yeni yaklaşımlar gerektirdiğini" vurgulayan Misned, sözlerini şöyle tamamladı:

"Savaş bölgesindeki bu insanlar bizim pusulamızdır. Tüm insani politikalarımızın merkezinde onlar var. Hayatı, onuru ve saygıyı önceleyen yeni bir insani model için birlikte çalışmalıyız. Bu modelde çatışma bölgesindeki insanlar, insani sistemin odağı olmalıdır."

Doha Forum 2025

Bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı saygın bir diplomasi forumu olan Doha Forumu, bu yıl "Adalet Harekete Geçiyor: Vaatlerden İlerlemeye" temasıyla düzenleniyor.

Foruma, devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, uluslararası kuruluşların üst düzey yetkilileri, düşünce kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve uzmanlar katılıyor.

Bu yılki foruma, 150'den fazla ülkeden 6 binden fazla kişinin katılım gösteriyor.

Doha Forum'un Global İletişim ortakları arasında Anadolu Ajansı (AA) içerik ortakları arasında ise Antalya Diplomasi Forumu (ADF) yer alıyor.

Doha Forum, paydaşların bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmasına ve dünyadaki krizlere çözüm önerisi sunmasına ortam sunmayı amaçlıyor.