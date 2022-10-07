Katar Emiri Al Sani ile Abbas Filistin'deki son gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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Katar Emiri Al Sani ile Abbas Filistin'deki son gelişmeleri görüştü

07.10.2022 20:02
Katar Emiri Al Sani ile Abbas Filistin'deki son gelişmeleri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Filistin'deki son gelişmeleri ele aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Filistin'deki son gelişmeleri ele aldı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Emir Al Sani, Abbas'la telefonda görüştü.

Filistin resmi haber ajansı da telefon görüşmesinin iki lider arasındaki koordine çerçevesinde gerçekleştiğini aktardı.

Abbas'ın Filistin davasına ilişkin son gelişmeler hakkında Katar Emiri'ne bilgi verdiği kaydedilen haberde, Al Sani'nin Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık haklarının yanında durduğunu vurguladığı ifade edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar Emiri Al Sani ile Abbas Filistin'deki son gelişmeleri görüştü - Son Dakika

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