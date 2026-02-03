Katar: İsrail Gazze'de Refah Kapısını Açmalı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, İsrail'in ateşkese uyarak Gazze'de Refah Sınır Kapısını tam olarak açması gerektiğini belirtti.

Ensari, başkent Doha'da düzenlenen haftalık basın toplantısında, Türkiye, ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında devam eden Gazze ateşkes müzakerelerine ve İran ve ABD arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki insani durumun ciddiyetine dikkati çeken Ensari, yardımların gerekli ölçüde bölgeye ulaşmadığını belirterek, "Gazze'deki insani durumun tehlikeli boyutlara ulaştığını görüyoruz. İsrail ateşkese uyarak Refah Sınır Kapısını tam olarak açmalı." dedi.

Ensari, Refah Sınır Kapısı'nın tam olarak açılması ve insani yardımların kesintisiz geçişinin sağlanması için uluslararası çabaların sürdüğünü aktararak, "İsrail'in Refah Sınır Kapısını baskı aracı olarak kullanması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndan binlerce hastanın geçişini engellemesinin suç olduğunu belirten Ensari, bu durumun bir an önce çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

İran ve ABD arasındaki gerilimin çözümü müzakere masası

İran ve ABD arasındaki gerilime de değinen Ensari, konu ile ilgili gerginlikten müzakere sürecine geçilmesi gerektiğini belirterek, Katar'ın İran ile en üst düzeyde temaslarını sürdürdüğünü ve bölgede gerilimin artmaması için yoğun diplomatik çaba gösterdiğini ifade etti.

Katar'ın her türlü gelişmeye karşı gerekli önlemleri aldığını ancak mevcut aşamada diplomatik seçeneklerin konuşulmasını tercih ettiklerini ifade eden Ensari, bölgedeki gerilimin düşürülmesi için temasların sürdüğünü kaydetti.

Komşu ülkelerle temas halinde olduklarını ve gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla işbirliği yürüttüklerini dile getiren Ensari, "Tüm taraflarla temas halindeyiz. Bölgede bir tırmanmanın yaşanmaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Gerilimin tek çözümü müzakere masası." diye konuştu.

Ensari, bölgedeki tüm taraflarla iletişim kanallarının açık tutulduğunu ve tansiyonun yükselmemesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini sözlerine ekledi.