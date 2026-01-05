Katar, Mısır'a LNG Sevkiyatı Yapacak - Son Dakika
Katar, Mısır'a LNG Sevkiyatı Yapacak

05.01.2026 15:23
Katar Enerji, Mısır'a 2026 yazında 24 parti sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatı gerçekleştirecek.

DOHA/KAHİRE, 5 Ocak (Xinhua) -- Katar'ın devlete ait petrol şirketi Katar Enerji, Mısır'a 2026'nın yaz ayları boyunca en fazla 24 parti olarak sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatı gerçekleştireceklerini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada şirket ile Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı arasında pazar günü imzalanan mutabakat zaptının, Mısır'a uzun vadeli sıvılaştırılmış doğalgaz tedarikini de kapsayacak şekilde enerji sektöründe daha fazla işbirliğinin önünü açtığı belirtildi.

Şirketin sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatlarını Suhna ve Dimyat limanlarına teslim edeceğini belirten bakanlık, söz konusu mutabakat zaptının ülkenin tedarik mekanizmalarını çeşitlendirme ve iç ihtiyaçları karşılama stratejileriyle uyumlu olduğunu ifade etti.

Bakanlık, an itibarıyla Mısır'daki 6 Akdeniz açık deniz blokunda faaliyetlerini sürdüren şirketin önümüzdeki 5 yıl içinde Mısır'a yeni yatırımlar yapmayı ve büyük uluslararası enerji şirketleriyle işbirliği yaparak birden fazla arama kuyusu açmayı planladığını duyurdu.

Mısır son yıllarda artan iç talebi karşılamak üzere petrol ve doğalgaz üretimini artırmaya ve ithalat kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışıyor. Başbakan Mustafa Medbuli, ağustos ayında yaptığı açıklamada ülkenin doğalgaz üretiminin günlük 4,1 milyar fit küp olduğunu ve 2027 yılına kadar bu rakamın günlük 6,6 milyar fit küpe çıkarılmasının beklendiğini ifade etmişti.

Kaynak: Xinhua

