Katar Uçağı Sudan'a Zorunlu İniş Yaptı
19 dakika önce
Katar'ın başkenti Doha'dan Nijerya'nın Lagos kentine giden Katar Hava Yollarına ait yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Hartum Uluslararası Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
Katar
'ın başkenti Doha
'dan Nijerya
'nın Lagos kentine giden Katar Hava Yollarına ait yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Hartum
Uluslararası Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Sudan
resmi haber ajansına göre, Katar Hava Yollarına ait Boeing
777-800 tipi 1409 sefer sayılı uçağın pilotu teknik arıza nedeniyle Hartum'a zorunlu iniş istedi. Uçak, yerel saatle 14.20'de sorunsuz indi.
Açıklamada, uçakta 173 yolcunun bulunduğu kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:05 Kaynak: AA
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