Kataraktı Bekletmeyin: Net Görmek Ertelenmemeli
Kataraktı Bekletmeyin: Net Görmek Ertelenmemeli

Kataraktı Bekletmeyin: Net Görmek Ertelenmemeli
14.04.2026 15:16
Veni Vidi Göz Ümitköy merkezi hekimlerinden Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Zeynep Aydemir sizler için açıklıyor.

Görmenizde bir bulanıklık başladıysa, ışıklar eskisinden daha fazla rahatsız ediyorsa ya da özellikle gece araç kullanmak zorlaştıysa…

Bu durumun nedeni çoğu zaman katarakt olabilir.

Katarakt, gözün içindeki doğal merceğin zamanla saydamlığını kaybetmesidir. Genellikle yavaş ilerlediği için birçok kişi bu duruma alışır ve “idare ediyorum” diyerek süreci erteler. Oysa bu süreç ilerledikçe, görme kalitesi fark edilmeden düşer ve günlük yaşam zorlaşmaya başlar.

Okumak, televizyon izlemek, araç kullanmak…

Günlük hayatın en basit aktiviteleri bile giderek daha zahmetli hale gelir.

Burada önemli olan nokta şudur:

Katarakt kendiliğinden düzelmez ve ilaçla tedavi edilemez.

Tek çözüm, uygun zamanda yapılan cerrahi müdahaledir. Günümüzde katarakt ameliyatı, modern teknikler sayesinde kısa sürede tamamlanan ve güvenle uygulanan bir işlem haline gelmiştir.

Ancak hastalarımızın büyük bir kısmı bu noktada aynı soruyu sormaktadır:

“Ameliyat olmam gerekiyor ama maliyeti yüksek olur mu?”

Bu, oldukça anlaşılabilir bir endişedir.

Fakat bilinmesi gereken önemli bir gerçek var:

Katarakt ameliyatı her zaman yüksek maliyetli bir işlem olmak zorunda değildir.

Günümüzde, farklı ihtiyaçlara yönelik çeşitli göz içi lens seçenekleri bulunmaktadır. Temel görme ihtiyacını karşılayan, güvenle uygulanan ve daha ekonomik çözümlerle de katarakt tedavisi planlanabilmektedir. Bu sayede pek çok hasta için tedavi süreci daha ulaşılabilir hale gelmektedir.

Bu nedenle, yalnızca maliyet kaygısıyla tedaviyi ertelemek, görme kalitesinin daha fazla düşmesine neden olabilir.

Unutulmamalıdır ki katarakt ilerledikçe, ameliyatın zamanlaması da önem kazanır.

Görme kaybı arttıkça günlük yaşam etkilenir ve kişinin bağımsızlığı azalabilir.

Net görmek sadece bir konfor değil, aynı zamanda güvenliktir.

Zamanında atılan bir adım, hayat kalitenizi doğrudan etkiler.

Görmenizde bir değişiklik fark ediyorsanız, ertelemeyin.

Çünkü kataraktın çözümü var… ve sanıldığından daha ulaşılabilir olabilir.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
