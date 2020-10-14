Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Gedik Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,019130
|-0,29
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,026463
|-0,15
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,049857
|-0,06
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|7,920555
|-0,06
|Actus Portföy Borç. Araç. Fonu
|1,657957
|-0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044547
|-0,98
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024004
|-0,47
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,563161
|-0,38
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043029
|-0,19
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,111830
|-0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|17,011040
|-0,99
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|14,650870
|-0,93
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,321993
|-0,83
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|36,930229
|-0,82
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,100922
|-0,80
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,422481
|-0,49
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,599018
|-0,31
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,040983
|-0,29
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,021901
|-0,25
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,830230
|-0,23
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,014542
|-0,54
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,063841
|-0,53
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,852065
|-0,49
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,963380
|-0,49
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,239056
|-0,39
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,948658
|-2,99
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|48,039234
|-1,07
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,512718
|-1,05
|Gedik Portföy Altın Fon
|1,033333
|-0,68
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,036172
|-0,68
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi