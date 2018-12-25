Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

6 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052288 0,45 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,682310 0,44 Yapı Kredi Port.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052288 0,45
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,682310 0,44
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,375748 0,44
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,034252 0,43
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,279306 0,40
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,499020 0,09
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,512425 0,04
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026209 0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,036209 0,46
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,168873 0,26
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,089995 0,21
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,259760 0,09
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017826 0,02
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,015981 0,56
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,062924 0,37
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,094073 0,34
İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,134658 0,27
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,033175 0,18
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,800365 0,40
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019288 0,39
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,896903 0,36
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,029684 0,28
Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,928735 0,25
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 19,468330 0,27
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 196,215425 0,24
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031314 0,20
Fiba Portföy Altın Fonu 0,018510 0,20
HSBC Portföy Altın Fonu 1,918267 0,20
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,475872 0,09
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,017672 0,07
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,045898 0,07
Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,523998 0,06
İş Portföy Para Piyasası Fonu 223,104532 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:30 Kaynak: AA

Ekonomi
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