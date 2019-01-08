Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,423950
|0,28
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,610229
|0,27
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,187706
|0,25
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,020451
|0,25
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,173620
|0,23
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020229
|0,46
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,529821
|0,17
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021245
|0,17
| Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,305751
|0,15
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,514223
|0,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,133957
|1,98
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041903
|1,58
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,066180
|1,47
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,063814
|1,45
|Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,378335
|1,42
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,949478
|2,24
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|14,622290
|1,68
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,037365
|1,22
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,902018
|0,93
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,311541
|0,88
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,025170
|0,89
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,852726
|0,64
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|16,964287
|0,59
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,133819
|0,46
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,027935
|0,41
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,224111
|0,78
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|203,147337
|0,62
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,032059
|0,46
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|
|
| İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021239
|0,22
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,479925
|0,09
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|225,074697
|0,08
|Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|19,470546
|0,07
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,445718
|0,07