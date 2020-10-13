Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Gedik Portföy Borç. Araç. Fonu 0,019185 0,32 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 753,517813 0,25 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,074019 0,15 Gedik Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 2,848693 0,12 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,050083 0,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,036542 1,46 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,052477 0,68 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,707712 0,67 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,798052 0,51 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,152491 0,38 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,210969 2,13 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 132,341998 1,90 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,092617 1,89 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,117412 1,87 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,106240 1,83 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 3,059003 1,74 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,036274 1,49 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,108530 0,97 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,021955 0,96 HSBC Portföy Değ. Fon 118,272950 0,87 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,199990 1,92 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,908981 1,86 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,095514 1,44 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,342686 0,84 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,118797 0,44 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,179938 1,79 QNB Finans Portföy Altın BYF 42,965636 0,07 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,613788 0,03 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,015001 0,03 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,867753 0,03 TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 100,444526 0,03 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,680418 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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