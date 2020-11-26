Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,078871
|1,09
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,365145
|0,83
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,046932
|0,79
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|764,354932
|0,37
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,806816
|0,35
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010309
|2,05
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025472
|1,89
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,805772
|0,95
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043802
|0,70
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037302
|0,69
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,117442
|1,14
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|14,134071
|0,95
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,103152
|0,91
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052227
|0,88
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|110,756700
|0,87
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,489821
|0,86
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,083929
|0,77
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|8,565024
|0,72
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,115728
|0,64
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022404
|0,49
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,235639
|0,67
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,591776
|0,53
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,031919
|0,52
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,029694
|0,45
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,087212
|0,41
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|38,923073
|1,24
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,061784
|0,86
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,362233
|0,77
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,983078
|0,06
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,858731
|0,06
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,166712
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,031820
|0,04
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,023286
|0,04
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,623472
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060824
|0,04
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi