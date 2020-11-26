Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

26.11.2020 13:51
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0788711,09Aura Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0788711,09
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,3651450,83
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0469320,79
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF764,3549320,37
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,8068160,35
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0103092,05
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0254721,89
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,8057720,95
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0438020,70
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0373020,69
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1174421,14
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,1340710,95
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1031520,91
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0522270,88
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)110,7567000,87
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon3,4898210,86
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon1,0839290,77
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon8,5650240,72
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,1157280,64
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0224040,49
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2356390,67
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,5917760,53
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,0319190,52
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0296940,45
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,0872120,41
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF38,9230731,24
QNB Finans Portföy Altın BYF41,0617840,86
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF46,3622330,77
Gedik Portföy Altın Fon0,9830780,06
HSBC Portföy Altın Fonu3,8587310,06
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1667120,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0318200,04
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0232860,04
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6234720,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0608240,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Borçlanma Araçları Fonları, Kazandıran Fonlar, Yatırım Fonları, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Akıncı Üssü Davası'nda sanıklardan mahkemeye küstah tehdit: Esas gülen, son gülen olacak Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak Sağlık Bakanı Koca'nın temmuz ayında örnek gösterdiği Samsun'un koronavirüs haritası artık kıpkırmızı Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan köpekte tecavüz bulgularına rastlandı Merkez'in faiz artırımı sonrası bankalar da kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar Taksim'de akılalmaz görüntüler! Bir yanda dilencilerin rant kavgası, diğer yanda boğazına jilet dayayan dolandırıcı Son Dakika! Akıncı Üssü Davası'nda; sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı Sorumsuz anne-baba, 6 aylık bebeğin ölümüne sebep oldu! Susuzluktan can vermiş
Lüks cipteki infazda 3 kişi hayatını kaybetmişti! Genç kızın Lüks cipteki infazda 3 kişi hayatını kaybetmişti! Genç kızın "babam" çığlıkları yürekleri dağladı         
13:35
ODTÜ'den heyecanlandıran buluş: Koklamak koronavirüsten korunmaya yetiyor ODTÜ'den heyecanlandıran buluş: Koklamak koronavirüsten korunmaya yetiyor         
13:08
Aydın'da seçimlerden önce görkemli törenle temeli atılan rehabilitasyon merkezi, koyun otlatma alanı oldu Aydın'da seçimlerden önce görkemli törenle temeli atılan rehabilitasyon merkezi, koyun otlatma alanı oldu         
12:25
Erol Bulut, taraftarı üzecek haberi verdi: Samatta 4 hafta sahalardan uzak kalacak Erol Bulut, taraftarı üzecek haberi verdi: Samatta 4 hafta sahalardan uzak kalacak         
12:03
Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu         
11:06
Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğrafına parayla ilgili yorum yapan takipçisine küfrederek cevap verdi Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğrafına parayla ilgili yorum yapan takipçisine küfrederek cevap verdi         
10:48
Bahçesine kurduğu güneş enerjisi sistemiyle elektrik, ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılıyor Bahçesine kurduğu güneş enerjisi sistemiyle elektrik, ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılıyor         
10:38
Maradona'nın ölümü sonrası İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti Maradona'nın ölümü sonrası İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti         
10:22
Yine aynı dolandırıcı! Sarı jelatinle sardığı mermerlerden sonra şimdi de demir çakmakları altın diye sattı Yine aynı dolandırıcı! Sarı jelatinle sardığı mermerlerden sonra şimdi de demir çakmakları altın diye sattı         
10:16
Önce annesinin dostu sonra da erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini hiçbirine inandıramadı Önce annesinin dostu sonra da erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini hiçbirine inandıramadı         
10:06
Durakta otobüs bekleyen kadına iğrenç taciz: Dünden beri ağlıyorum Durakta otobüs bekleyen kadına iğrenç taciz: Dünden beri ağlıyorum         
10:04
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı         
09:02
96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim 96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim         
08:50
Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor         
08:13
Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak         
07:30
Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti         
00:48
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 13:56:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei