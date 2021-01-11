En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,63 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,19 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,12 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,010721 3,63 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,136636 3,19 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,084597 3,12 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,044663 3,10 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,895742 2,74 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,434118 2,68 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 4,757952 2,15 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,069416 2,13 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,037534 2,12 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 100,824193 2,11 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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