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Katil zanlısı cinayeti soğukkanlılıkla anlattı: Bıçakla bacaklarını ayırdım, başını kestim - Son Dakika

Katil zanlısı cinayeti soğukkanlılıkla anlattı: Bıçakla bacaklarını ayırdım, başını kestim

13.12.2021 16:28
Katil zanlısı cinayeti soğukkanlılıkla anlattı: Bıçakla bacaklarını ayırdım, başını kestim

Antalya'da canice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu davasında şoke eden ifadeler kullanıldı. Antalya 'da 28 Temmuz'da kaybolduktan 5 gün sonra inşaat mühendisi ve emlakcı Mustafa Murat Ayhan tarafından korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21) ilk duruşma başladı.

Duruşmada Mustafa Murat Ayhan gece odasında alkol, extasy ve kokain aldığını belirtirken "Bıçakla bacaklarını ayırdım. Başını kestim. Baş kısmını çöp poşetine koydum." diyerek işlediği vahşi cinayeti anlattı. Öte yandan baba Mustafa Haytaoğlu mahkemede sinir krizi geçirdi.

1'inci Ağır ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Diyarbakır D Tipi kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan katil Mustafa Murat Ayhan'ın SEGBİS üzerinden katıldı.

Katil zanlısı cinayeti soğukkanlılıkla anlattı: Bıçakla bacaklarını ayırdım, başını kestim

Diyarbakır cezaevinden duruşmaya katılan Mustafa Murat Ayhan "inşaat mühendisiyim. Gayrimenkul sektöründe çalışıyorum, aylık gelirim 10 ile 15 bin lira arasında. Yaşanlardan dolayı çok pişmanım. Aramızda cinsel temas geçmedi. Sadece çalışma arkadaşım kardeşimdir. Olay çok üzücü. Şahsın telefonu hırsızlık amacı ile almadım. Benimle ilişkilendirilmesin diye parçalayıp denize attım" dedi.

Sabah'ın haberine göre Azra'nın kendisine konum attıktan sonra kendisine konum attığını belirten katil zanlısı, "Arabamla aldım. Lokantada çorba içtik. Sonra arabamla gezdik. Ben ona işi anlattım. Akşam aldığım yere geri döndük. Bir arkadaşını aradı. Saat 01.30 sıralarında. Benim evime gittik." dedi.

"ALKOL, EXTASY VE KOKAİN ALDIM"

Psikolojik sorunları olduğunu öne süren katil zanlısı Ayhan, gece odasında alkol, extasy ve kokain aldığını belirtti. Ayhan, "Uyumuşum. Sabaha doğru 05.00-06.00 gibi uyandım. Arabadan hapı aldım. Kapı sesinden Azra uyanmıştı. Azra'nın yanına oturdum ve elimle ateşine baktım. Nereden geldiğimi sordu. Ben de kendisine ilacı arabadan aldığımı söyledim. Tekrar uyudu. Ben de odama döndüm ve alkol almaya devam ettim. 08.30 sıralarında gelen arkadaşa işyerinin anahtarını verdim. Yine uyudum. Öğlen saat 13.30 sıralarında uyandım. Azra'dan ses çıkmayınca, uyanmayınca eğilerek ağzına ve yanağına dokunarak ateşini ölçmek istedim. Maktule birden silkelenerek kalktı ve bağırdı. Eliyle beni itti ve 'Ne yapıyorsun?' dedi. Evimizin duvarlarından sesler geçtiği için 'Bağırma' dedim. Panikledim. Elimle ağzını kapattım. Elim ağzında kaldı. Zayıftı, hastaydı, direnemedi. Kendisinin ağır astım hastası olduğunu bilmiyordum. Sonra hareketsiz kalıncaya kadar ağzını kapattım. Ne olduğunu anlayamadım." dedi.

"BAŞINI ORMANLIK ALANA ATTIM"

Katil zanlısı Ayhan sonra marketten küçük testere aldığını kaydetti. Azra'nın cesedini banyoya götürdüğünü de belirten Ayhan, "Küvetin içine koydum. Biraz alkol ve kokan aldım. Bıçakla bacaklarını ayırdım. Başını kestim. Baş kısmını çöp poşetine koydum. Daha sonra spor çantasına koydum. Kepez üstüne hayvanat bahçesinin üstüne ormanlık alana saat 17.30 gibi gittim. Başının bulunduğu poşeti aşağıya doğru attım. Sonra eve geldim" dedi. O gece sızıp uyudum kaldım" dedi.

"KOL VE BACAKLARINI KESTİM"

Katil zanlısı Ayhan daha sonra Azra'nın kol ve bacaklarını kestiğini söyledi. Parçaları çöp poşetine koyup Varsak'ta ormanlık alana attığını da belirten Ayhan, "Geri geldim. Kalan parçalarını tekrar çöp poşetine koyup yine Varsak ormanlık alana attım." dedi. Ertesi gün olayı gerçekleştirdiğim bıçağı Boğaççayı'na attım. Çamaşır suyu ile yıkadığım kıyafetleri çöp poşetine attım. Eve döndüm. Pazar günü ifade vermeye gittim. Önce kurtulurum diye olayı reddettim. Sonra anlattım" diyerek cinayeti soğukkanlılıkla anlattı.

Katil zanlısı cinayeti soğukkanlılıkla anlattı: Bıçakla bacaklarını ayırdım, başını kestim

Azra Gülendam Haytaoğlu, Antalya, Cinayet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Katil zanlısı cinayeti soğukkanlılıkla anlattı: Bıçakla bacaklarını ayırdım, başını kestim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Katil zanlısı cinayeti soğukkanlılıkla anlattı: Bıçakla bacaklarını ayırdım, başını kestim - Son Dakika
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