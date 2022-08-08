Gazeteci Latif Şimşek'i darp etmişti! 11 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Gazeteci Latif Şimşek'i darp etmişti! 11 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

08.08.2022 17:18

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un koruması olduğu öne sürülen Emrah Topal, Enginyurt'un tartıştığı gazeteci Latif Şimşek'i darp etmişti. Toplam 11 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Topal'ın emniyetteki ifadesinde, "Şimşek'in kupayı tuttuğunu görünce saldırıya geçeceğini düşünerek şahsı kendime doğru çektim ve birkaç tane yumruk attım" şeklinde konuştuğu ortaya çıktı.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 6 Ağustos günü katıldığı televizyon programında bir diğer konuk gazeteci Latif Şimşek ile tartışmıştı. Yayın sırasında sinirlenen Enginyurt, yerinden kalkarak Şimşek'in üzerine yürümüş ve yaşanan tartışma nedeniyle yayına ara verilmişti.

YANINDAKİ KİŞİ GAZETECİYİ DARBETTİ

Tartışma bu sırada da devam ederken, Cemal Enginyurt ile birlikte kanala gelen ve resmi bir görevi bulunmayan şüpheli Emrah Topal ise Şimşek'i darp etmişti. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, şüpheli Emrah Topal, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Emrah Topal'ın (42) emniyette verdiği ifadesinde, bir arkadaşının Cemal Enginyurt'un danışmanı olduğunu ve olay akşamında canlı yayına katılacaklarını öğrenince kendisinin de misafir olarak katılmak istediğini söylediği kaydedildi.

"KUPAYI TUTUNCA BANA ATACAĞINI DÜŞÜNDÜM"

Şüpheli Emrah'ın verdiği ifadesinde, "Cemal Enginyurt program yapılan bölüme geçti, biz de misafirler için bulunan ayrı bir odada bekledik. Programın bir bölümünde sesler yükselmeye başladı. Yayının kesildiğini görünce tekrar ara verildiğini düşünerek stüdyoya gittik, Enginyurt ile Şimşek arasında sözlü tartışma olduğunu gördük. Latif Bey'i sakinleştirmek amacıyla önünde durup 'sakin ol' diyerek yerine oturmasını istedim. 'Sen kimsin bana sesini yükseltiyorsun' diyerek masa üzerinde bulunan kupayı tutunca atacağını düşündüm. Müdahale etmek istedim ancak aşırı tahriklerden dolayı öfkeme yenildim ve şahsa fiziki müdahalede bulundum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

"BİRKAÇ TANE YUMRUK ATTIM"

Şüphelinin savcılıkta verdiği ifadesinde ise "Şimşek'in kupayı tuttuğunu görünce saldırıya geçeceğini düşünerek şahsı kendime doğru çektim ve birkaç tane yumruk attım. Tam olarak neresine geldiğini hatırlamıyorum, olay bir anlık öfke sonucu yaşanmıştır" şeklinde ifade verdiği kaydedildi.

"11 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI"

Mesleğinin emlakçı olduğu da belirtilen şüpheli Emrah Topal'ın 'kasten öldürme', 'tehdit', 'kasten yaralama', 'ruhsatsız silah bulundurma' gibi 11 ayrı suçtan suç kaydının bulunduğu da tespit edildi.

DOSYASI ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 06.08.2022 günü saat 22.00 sıralarında TV100 kanalında canlı yayın esnasında konuklardan Milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek arasında çıkan tartışma neticesinde Milletvekili Cemal Enginyurt ile birlikte kanala gelen ve resmi bir görevi bulunmayan şüphelinin Latif Şimşek'i darp etmesi olayı ile ilgili müştekinin şikayeti üzerine soruşturma başlatılmış olup, şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında ise soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir" denildi.

YORUMLAR
500
Gazeteci Latif Şimşek'i darp eden şüpheli suç makinesi çıktı Gazeteci Latif Şimşek'i darp eden şüpheli suç makinesi çıktı Gazeteci Latif Şimşek'i darbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı Gazeteci Latif Şimşek'i darbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Enginyurt, Milletvekili, Cumhuriyet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gazeteci Latif Şimşek'i darp etmişti! 11 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:28 Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya'nın göğüs dekolteli pozu ilgi çekti! İlk yorum sevgilisinden geldi
17:18 Gazeteci Latif Şimşek'i darp etmişti! 11 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
17:16 Fenerbahçe'nin ünlü taraftarı Rambo Okan, Beşiktaşlı mı olacak? Güzel fenomenden istekleri duyanları gülümsetti
17:14 Yıllar onu hiç değiştirmemiş! Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı rolünde oynayan Müge Ulusoy, düzgün fiziğiyle beğeni topluyor
17:01 2023 seçimleri öncesi yeni bir parti daha kuruldu: Milliyetçi Sol Parti
16:55 Fenerbahçe resmen duyurdu! 10 numaralı forma Arda Güler'e verildi
16:56 Usta oyuncu Defne Yalnız: Parmağıma hiç fuhuş yüzüğü takmadım, bunun da onurunu ve rahatlığını yaşıyorum
16:51 Hollanda'da Türk fırtınası! Burak Yılmaz, Fortuna Sittard formasıyla çıktığı ilk maçta enfes bir frikik attı
16:47 İstanbul'da pitbullu saldırı faillerinden 2'si serbest bırakıldı: Kardeşimin kulağını kaybetme ihtimali yüzde 90
16:38 Milyonların beklediği haber! İptal edilen KPSS'de yeni takvim belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 18:02:28. #1.13#
SON DAKİKA: Gazeteci Latif Şimşek'i darp etmişti! 11 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement