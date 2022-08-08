Gazeteci Latif Şimşek'i darp etmişti! 11 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 6 Ağustos günü katıldığı televizyon programında bir diğer konuk gazeteci Latif Şimşek ile tartışmıştı. Yayın sırasında sinirlenen Enginyurt, yerinden kalkarak Şimşek'in üzerine yürümüş ve yaşanan tartışma nedeniyle yayına ara verilmişti.

YANINDAKİ KİŞİ GAZETECİYİ DARBETTİ

Tartışma bu sırada da devam ederken, Cemal Enginyurt ile birlikte kanala gelen ve resmi bir görevi bulunmayan şüpheli Emrah Topal ise Şimşek'i darp etmişti. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, şüpheli Emrah Topal, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Emrah Topal'ın (42) emniyette verdiği ifadesinde, bir arkadaşının Cemal Enginyurt'un danışmanı olduğunu ve olay akşamında canlı yayına katılacaklarını öğrenince kendisinin de misafir olarak katılmak istediğini söylediği kaydedildi.

"KUPAYI TUTUNCA BANA ATACAĞINI DÜŞÜNDÜM"

Şüpheli Emrah'ın verdiği ifadesinde, "Cemal Enginyurt program yapılan bölüme geçti, biz de misafirler için bulunan ayrı bir odada bekledik. Programın bir bölümünde sesler yükselmeye başladı. Yayının kesildiğini görünce tekrar ara verildiğini düşünerek stüdyoya gittik, Enginyurt ile Şimşek arasında sözlü tartışma olduğunu gördük. Latif Bey'i sakinleştirmek amacıyla önünde durup 'sakin ol' diyerek yerine oturmasını istedim. 'Sen kimsin bana sesini yükseltiyorsun' diyerek masa üzerinde bulunan kupayı tutunca atacağını düşündüm. Müdahale etmek istedim ancak aşırı tahriklerden dolayı öfkeme yenildim ve şahsa fiziki müdahalede bulundum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

"BİRKAÇ TANE YUMRUK ATTIM"

Şüphelinin savcılıkta verdiği ifadesinde ise "Şimşek'in kupayı tuttuğunu görünce saldırıya geçeceğini düşünerek şahsı kendime doğru çektim ve birkaç tane yumruk attım. Tam olarak neresine geldiğini hatırlamıyorum, olay bir anlık öfke sonucu yaşanmıştır" şeklinde ifade verdiği kaydedildi.

"11 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI"

Mesleğinin emlakçı olduğu da belirtilen şüpheli Emrah Topal'ın 'kasten öldürme', 'tehdit', 'kasten yaralama', 'ruhsatsız silah bulundurma' gibi 11 ayrı suçtan suç kaydının bulunduğu da tespit edildi.

DOSYASI ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 06.08.2022 günü saat 22.00 sıralarında TV100 kanalında canlı yayın esnasında konuklardan Milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek arasında çıkan tartışma neticesinde Milletvekili Cemal Enginyurt ile birlikte kanala gelen ve resmi bir görevi bulunmayan şüphelinin Latif Şimşek'i darp etmesi olayı ile ilgili müştekinin şikayeti üzerine soruşturma başlatılmış olup, şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında ise soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir" denildi.