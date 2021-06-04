Katliamı arazilerin paylaşımı nedeniyle yapmış (2) - Son Dakika

TOPRAĞA VERİLDİLER

Sakarya'nın Erenler ilçesinde miras kalan arazilerin paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada Yavuz Şanlı'nın öldürdüğü Saffet ve Nuran Şanlı ile oğulları Gökhan Şanlı'nın cenazeleri, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi merkezinden alınarak Kamışlı Mezarlığı'na getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Şanlı çifti ile oğulları gözyaşları arasında toprağa verildi.

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