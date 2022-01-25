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Kavacık'ta özel araçların köprülerden geçişine izin verilmedi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika

Kavacık'ta özel araçların köprülerden geçişine izin verilmedi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

25.01.2022 13:21

Kavacık'ta özel araçların köprülerden geçişine izin verilmedi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde kilometrelerce otomobil kuyruğu Kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi İstanbul Valiliğinin toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel...

Kavacık'ta özel araçların köprülerden geçişine izin verilmedi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde kilometrelerce otomobil kuyruğu

Kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Valiliğinin toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışının durdurulması kararının ardından, izni bulunmayan araçların köprülerden geçişlerine müsaade edilmeyince FSM Köprüsü istikametinde kilometrelerce uzun araç kuyruğu oluştu. Oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.

İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda polis ekiplerince köprü bağlantı yollarında kontrol noktaları oluşturuldu. Kavacık mevkiinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde kontrol gerçekleştiren polis ekiplerinin, özel aracıyla trafiğe çıkanları Kavacık, Beykoz, Riva sapağına yönlendirmesi nedeniyle TEM Otoyolu'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Oluşan araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.

"Yolların açılmasını bekliyoruz"

Sürücülerden Ahmet Demir, "Bilmiyoruz ne olacağını, işe gideceğiz, yolların açılmasını bekliyoruz." dedi.

Kavacık'ta özel araçların köprülerden geçişine izin verilmedi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Kavacık'ta özel araçların köprülerden geçişine izin verilmedi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Kavacık'ta özel araçların köprülerden geçişine izin verilmedi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

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Fatih Sultan Mehmet, İstanbul, Kavacık, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kavacık'ta özel araçların köprülerden geçişine izin verilmedi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kavacık'ta özel araçların köprülerden geçişine izin verilmedi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika
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