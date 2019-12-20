Kavak Emniyet Müdürü Yöntem'e Kaymakam Keklik'ten ziyaret - Son Dakika

İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, Kavak ilçesine atanan Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem'i ziyaret etti.

Ziyarette Keklik, Yöntem'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

İlkadım ilçesinde yaptığı hizmetlerden dolayı Yöntem'e teşekkür eden Keklik, "Hizmet süresince ilçenin asayişinin sağlanması konusunda önemli gayret ve çalışmalarınız oldu. Aynı başarıyı sakin olarak bildiğimiz Kavak ilçesinde de göstereceğinize ve kurumlarla uyum içerisinde bulunacağınıza inanıyorum. Bu çalışmalarınızdan dolayı sizi kutlar, yeni görev yerinizde de başarılar dilerim." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yöntem de Keklik'e teşekkür etti.

Ziyarette Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Kavak İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse ve İlkadım Müftüsü Seyfullah Çakır da bulundu.