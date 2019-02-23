Kavak'ta İşaret Dili Kursu
1 saat önce
Kavak Gençlik Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi (HEM) iş birliğinde işaret dili kursu açıldı.
Kavak
Gençlik Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi (HEM) iş birliğinde işaret dili kursu açıldı.
Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılan kursta öğretici olarak Barış Gülcan'ın görevlendirildiğini söyledi.
Kurs zamanlamasının kursiyerlerin okul ve asli görevlerini aksatmayacak şekilde yapıldığını belirten Altıngöz, 120 saat süreli kursa 19 kursiyerin katıldığını kaydetti.
Gülcan da kursta işaret dilinin genel özellikleri, işaret ve beden dili ilişkisi, iletişim ve günlük konuşma dili, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma, işaret diliyle çevirmenlik konularında eğitim verdiklerini anlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:51 Kaynak: AA
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