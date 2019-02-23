Son Dakika Haberleri: Kavak'ta İşaret Dili Kursu

Kavak'ta İşaret Dili Kursu

1 saat önce

Kavak Gençlik Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi (HEM) iş birliğinde işaret dili kursu açıldı.

Kavak'ta İşaret Dili Kursu, System.String[]
Kavak Gençlik Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi (HEM) iş birliğinde işaret dili kursu açıldı.

Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılan kursta öğretici olarak Barış Gülcan'ın görevlendirildiğini söyledi.

Kurs zamanlamasının kursiyerlerin okul ve asli görevlerini aksatmayacak şekilde yapıldığını belirten Altıngöz, 120 saat süreli kursa 19 kursiyerin katıldığını kaydetti.

Gülcan da kursta işaret dilinin genel özellikleri, işaret ve beden dili ilişkisi, iletişim ve günlük konuşma dili, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma, işaret diliyle çevirmenlik konularında eğitim verdiklerini anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:51 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekstilin İki Devi Anlaştı, Türkiye'yi Üs Yapacaklar Devlet Desteğiyle Kurduğu İşletmede 240 Kişi Çalışıyor

Yargıtay: Mülk Sahibinden İzin Alınmadan Yapılan Masraflar, Kiracıya Geri Ödenemez Erdoğan: Tersane İstanbul Projesi, 60 Bin İnsanımıza Yeni İstihdam Sağlayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 13:27:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavak'ta İşaret Dili Kursu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]