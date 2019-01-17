Son Dakika Haberleri: Kavak'ta Öğrenciler Eğitimci Yazar Koca ile Buluştu

Kavak'ta Öğrenciler Eğitimci Yazar Koca ile Buluştu

2 saat önce

Kavak Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu öğrencileri, eğitimci yazar Yaşar Koca ile bir araya geldi.

Kavak'ta Öğrenciler Eğitimci Yazar Koca ile Buluştu, System.String[]
Kavak Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu öğrencileri, eğitimci yazar Yaşar Koca ile bir araya geldi.

Okulun kütüphanesinde gerçekleştirilen söyleşide Koca, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Okumanın önemine işaret eden Koca, "Sevgili öğrenciler, siz memleketimizin, geleceğimizin teminatısınız. Sizlere güveniyoruz. Sizlerin de bu güveni boşa çıkarmamanız gerekir. Okumanın önemine ilişkin bir Çin atasözü vardır. 'Bir yıl sonrasını düşünüyorsanız buğday ekin, on yıl sonrasını düşünüyorsanız ağaç dikin, elli yıl sonrasını düşünüyorsanız orman yetiştirin ama yüz yıl sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştirin'. Burada da okumanın önemine dikkat çekiliyor." ifadelerini kullandı.

Kitap okumanın alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Koca, bunun için önce sevmek, sevdirmek gerektiğini dile getirdi.

Koca, hayatta başarılı olabilmenin tek sırrının hedef belirleme, planlı ve çok çalışmaktan geçtiğini kaydetti.

Okul Müdürü Ümit Koyuncu da öğrencilere verdiği tavsiyelerden dolayı Koca'ya teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:59 Kaynak: AA

Yaşar, Merkez, Kavak, Güncel
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