Kavakköy Belediye Başkanı Necati Kopça, Ankara'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Kavakköy belde Belediye Başkanı Necati Kopça, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'nu ziyaret etti.

Kopça, TBMM ziyaretleri kapsamında Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu ile görüştü.

Ziyaretlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Kopça, "Belediyemizin ihtiyacı olan itfaiye aracı isteğinde bulundum. İsteğimize olumlu cevap alarak, Türkiye Belediyeler Birliği aracılığıyla itfaiye aracının ağustos ayında belediyemize teslimatı gerçekleştirilecektir. Gösterdikleri sıcaklık, ilgi ve alaka için milletvekilimize teşekkür eder, saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı.