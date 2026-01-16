Kavaz\'dan \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katılım

Ziraat Bankkart Voleybol Takımı Başantrenörü Mustafa Kavaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ve yaşama ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Geçen yıl hem Erkekler CEV Kupası hem de Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ziraat Bankkart'ı çalıştıran Kavaz, "lifebox, AJet ve Roketsan" sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Kavaz, spor kategorisinde Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Ikopa Nehri'nin kıyısında ragbi oynayan gençlerin görüntülendiği kareyi beğendi.

Cem Genco tarafından çekilen "Çamur ragbisi" isimli fotoğrafa ilişkin Kavaz, "İnsan bir yola baş koyduysa şartlar onun için çok önemli değildir. Diğer bütün fotoğraflar bir sonucu gösteriyor, bir başarının sonunda gelmiş. Ama burada bir başlangıç hikayesi var. Bence başlangıçlar her zaman çok önemlidir." yorumunu yaptı.

Haber kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını tercih eden Kavaz, doğal yaşam ve çevre kategorisinde Stuart Brock'un "Yasaya karşı", günlük hayat kategorisinde de Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğrafını seçti.

Kavaz, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", portre kategorisinde ise Hasan Belal'in "Mehmet Ağa" isimli fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların çekimi ve derlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kavaz, "Bütün kategorilerde zorlandım. Çünkü birbirinden değerli ve güzel fotoğraflar var. Hepsinin karşıya geçirmek istediği duygular var. Seçimlerimde duygu bazlı yürüdüm. Haber kategorisindeki fotoğraflar, 2025'teki üzücü olayları barındırıyordu ama içlerinde iyi olanları bulmaya çalıştık. İşimiz zordu. Aralarından beğendiklerimi, (duygusu) bana hangisi daha fazla geçtiyse onları seçmek istedim." ifadelerini kullandı.

Oylama 15 Şubat'a kadar sürecek

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.