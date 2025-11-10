Mardin'in Nusaybin ilçesi Çağ Çağ Caddesi'nde meydana gelen olayda; iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma, büyüyerek tekmeli-yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgaya katılan şüphelilerden kimliği belirsiz bir şüpheli, otomobiline binerek karşı gruptaki K.A.'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan K.A., ağır yaralanırken, şüpheli ise olayın ardından otomobiliyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı K.A., buradaki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen ve kavgaya karışan diğer kişileri gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan tekmeli-yumruklu kavgada karşı gruptaki kimliği belirsiz kişinin otomobil ile çarpması sonucu ağır yaralanan Kudbettin Akyüz (59), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akyüz'ün cenazesi, otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kavga Sonrası Hastanede Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?