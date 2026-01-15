Ankara'nın Keçiören ilçesinde 23 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili davada, duruşma sonrası mağdur ve sanık yakınları arasında tartışma yaşandı.
Hakan Çakır'ın (23) hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 2'si çocuk 5 sanık hakkında açılan davada, sanıkların yargılamasına Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşma sonrasında mağdur ve sanık yakınları arasında adliye koridorunda tartışma yaşandı.
Kavgada hayatını kaybeden Hakan Çakır davasında gerginlik
