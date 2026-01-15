Kavgada hayatını kaybeden Hakan Çakır davasında gerginlik - Son Dakika
Kavgada hayatını kaybeden Hakan Çakır davasında gerginlik

15.01.2026 10:54
Ankara'nın Keçiören ilçesinde 23 yaşındaki Hakan Çakır'ın hayatını kaybettiği kavgayla ilgili dava, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşma sonrasında mağdur ve sanık yakınları arasında adliye koridorunda tartışma yaşandı. Davada 2'si çocuk 5 sanık hakkında yargılama süreci devam ediyor.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 23 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili davada, duruşma sonrası mağdur ve sanık yakınları arasında tartışma yaşandı.

Hakan Çakır'ın (23) hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 2'si çocuk 5 sanık hakkında açılan davada, sanıkların yargılamasına Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşma sonrasında mağdur ve sanık yakınları arasında adliye koridorunda tartışma yaşandı.

Kaynak: İHA

