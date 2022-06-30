Kavgayı ayırmak isterken öldürülen adamın eşi isyan etti: Benim kızım, yeni dillenen oğlum kime baba diyecek? - Son Dakika
Üye Girişi

Kavgayı ayırmak isterken öldürülen adamın eşi isyan etti: Benim kızım, yeni dillenen oğlum kime baba diyecek?

30.06.2022 15:56
Kavgayı ayırmak isterken öldürülen adamın eşi isyan etti: Benim kızım, yeni dillenen oğlum kime baba diyecek?

Adana'da iş arkadaşı ile ayrı yaşadığı eşi arasında çıkan kavgayı ayırmak istediği esnada öldürülen Tolga Kılıç'ın eşi Makbule Kılıç, yaşanan duruma gözyaşları içinde feryat etti. Genç kadın, eşinin cenazesini almaya geldiği Adli Tıp önünde, "Benim kızım, yeni dillenen oğlum kime baba diyecek?" diyerek ağladı.

Adana'da fabrikada birlikte çalıştığı Cansu Yıldız'ı, ayrı yaşadığı eşi Durmuş Yıldız'dan korumaya çalışırken bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk babası Tolga Kılıç'ın (33) Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsisi tamamlandı.

GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİLER

Kılıç'ın cenazesi, yakınları tarafından yıkanması için Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Mezarlığa 6 ve 1 yaşındaki çocukları ile gelen Makbule Kılıç (33), cenaze aracını görünce gözyaşlarına boğuldu. Kılıç'ın annesi Hatice Kılıç ve kız kardeşi Zümrüt Dönmez ise güçlükle ayakta durabildi.

Kocası gözü önünde öldürülen kadın böyle feryat etti: Oğlum kime baba diyecek

"KAÇMASAM BENİ DE YARALAYACAKTI"

Eşinin öldürüldüğü anlara tanık olan Makbule Kılıç, "Bıçakla saldırdı, üzerime yürüdü. Eşimin yanına kaçınca müdahale etmeye çalıştı. Eşim araya girip, bıçağı almaya çalıştı ancak başaramadı. O da eşimi bıçakladı. Kaçmasam beni de yaralayacaktı. Çocuklarımı yetim bıraktı. Benim kızım, yeni dillenen oğlum kime 'Baba' diyecek? Çocuklarımın babasını getirin" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kocası gözü önünde öldürülen kadın böyle feryat etti: Oğlum kime baba diyecek

"BEN OĞLUMU YOKLUKLA BÜYÜTTÜM"

Acılı anne Hatice Kılıç ise "Ben oğlumu yoklukla büyüttüm. Biricik oğlumdu o benim, umudumdu. Tolgam, kuzum. Bize o bakıyordu. Katili cezasını çeksin" diye konuştu.

Kocası gözü önünde öldürülen kadın böyle feryat etti: Oğlum kime baba diyecek
YORUMLAR
500
Fabrikadaki cinayetten yasak aşk çıktı (2) Fabrikadaki cinayetten yasak aşk çıktı (2) Son dakika! Gözleri önünde kocası öldürülen kadın: 'Çocuklarım kime baba diyecek?' Son dakika! Gözleri önünde kocası öldürülen kadın: 'Çocuklarım kime baba diyecek?'
Kaynak: İHA

Adli Tıp, Çocuk, Adana, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kavgayı ayırmak isterken öldürülen adamın eşi isyan etti: Benim kızım, yeni dillenen oğlum kime baba diyecek? - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:56 Kavgayı ayırmak isterken öldürülen adamın eşi isyan etti: Benim kızım, yeni dillenen oğlum kime baba diyecek?
15:55 Gaziantep'i 73-72 yenen Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson arasında su sızmıyor! İkilinin şakalaştığı anlar NATO zirvesine damga vurdu
15:27 Atakan Arslan'dan bu akşam yapacak Survivor finaline saatler kala ilgi çeken paylaşım: Bana geçmedi
15:24 Futbolu bırakma konusunda kararsız olan Arda Turan'a 2.Lig ekibi İskenderunspor'dan transfer teklifi
15:20 Toprak Mahsulleri Ofisi'nden son düzenleme: Çiftçiden buğday alım fiyatı 400 TL, arpa alım fiyatı ise 200 TL artırıldı
15:01 Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
14:45 EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 16:10:25. #1.13#
SON DAKİKA: Kavgayı ayırmak isterken öldürülen adamın eşi isyan etti: Benim kızım, yeni dillenen oğlum kime baba diyecek? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement