Kavşağa ters yönden giren motosikletliye otomobil çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Kavşağa ters yönden giren motosikletliye otomobil çarptı: 1 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesi D140 karayolunda motosikleti ile kavşağa ters yönden giren 75 yaşındaki adama otomobil çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Akyazı ilçesi D140 karayolu Kazancı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 34 UV 5925 plakalı motosiklet kavşağa ters yönden girdi. Bu esnada Kuzuluk yönüne doğru seyir halinde olan 54 AAC 331 plakalı KİA model otomobil sürücüsü, motosikletliyi son anda fark ederek direksiyonu kırdı. Otomobil sürücüsünün tüm çabalarına rağmen kaza kaçınılmaz oldu.

Otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü M.B. yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı ilk olarak Akyazı Devlet Hastanesine daha sonrasında ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.